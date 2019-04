Odbory požadují pro příští rok růst minimální mzdy o 1500 korun. Firmy ale mají výrazně nižší představy

Zástupci firem už však návrh na skokové zvýšení odmítají. „Minimální mzda v tak složité ekonomické situaci by měla růst maximálně do pěti procent,“ prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. To znamená o necelých 700 korun.

Babiš pro příští rok nečeká tak velké zvýšení, jako letos

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) se k aktuálnímu plánu odborů vyjadřovat nechtěla. Už v lednu ale ČT řekla, že znovu počítá s růstem o víc než tisícovku. Šéf druhé koaliční strany a premiér Andrej Babiš (ANO) očekává stejně jako loni vleklou debatu. Pro příští rok ale neočekává takový růst jako tomu pro letošní rok.

Odbory mají pro svůj plán podporu komunistů. „Já si myslím, že za 15 tisíc korun je stále ještě problém vyžít,“ řekl ekonomický expert KSČM a poslanec Jiří Dolejš.

Naopak pravicová opozice další zvýšení minimální mzdy odmítá. Může to prý dostat do potíží zejména nejméně kvalifikované zaměstnance v době, kdy ekonomika půjde do recese, domnívá se místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček. Místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti) pak považuje za důležitější snížit zdanění práce než minimální mzdu.

Poslanecká sněmovna ani Senát však o minimální mzdě nerozhodují. Její případné zvýšení tak bude čistě záležitostí Babišovy vlády. Ta by měla definitivně rozhodnout na pozdim.