České dráhy koupí od Škody 55 regionálních vlaků. Zaplatí za ně sedm miliard korun

Druhá smlouva zahrnuje pět patrových jednotek, které budou jezdit na severní Moravě na trati z Ostravy do Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí a Frenštátu pod Radhoštěm. Vlaky s kapacitou 365 míst se budou skládat z celkem tří vozů a budou moci jezdit i na dosud neelektrifikovaných tratích.

Objednávku společnosti rozdělily do dvou kontraktů. První z nich počítá s dodávkou 50 nízkopodlažních dvouvozových elektrických jednotek RegioPanter, které budou mít 140 míst k sezení. Dráhy přitom zažádaly o okamžitý začátek výroby 31 souprav, které by měly být hotovy za 25 měsíců. Používat je budou na linkách v Plzeňském, Karlovarském, Jihočeském kraji a na Vysočině.

České dráhy postupně omlazují vozový park

České dráhy se i kvůli vyjednávání o nových kontraktech s kraji na zajištění regionální dopravy snaží postupně omladit svůj vozový park. Nedávno uzavřely kontrakt s konsorciem Siemens-Škoda na dodávku 50 klimatizovaných vozů pro expresní dopravu.

V současné době navíc podnik vede soutěže na dodávku 90 expresních vagonů a dalších regionálních vlaků. Státní dopravce má do budoucna v plánu také investovat do nových lokomotiv.

České dráhy plánují v příštích letech investovat do rozvoje dopravy víc než 40 miliard korun, většina by měla směřovat právě do nákupu nových vlaků. Dráhy v prvním pololetí loňského roku hospodařily se ziskem 262 milionů korun, meziročně o 275 milionů Kč nižším.