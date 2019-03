Peníze z emisních povolenek chtějí i teplárny. Hrozí zdražením

Co tuna skleníkových plynů, to 500 korun výdajů na emisní povolenky. Jenže podle tepláren je to likvidační suma. Například teplárna v Ostrově se modernizovala. Část uhlí nahradil plyn a biomasa a emise se snížily na čtvrtinu. Přesto hospodaření míří do mínusu.

„Na letošní rok, přestože jsme snížili emise takto zásadním způsobem, plánujeme ztrátu pět milionů korun a na příští rok devět milionů, což znamená, že za další rok už bychom zkrachovali, protože to nikdo nebude dotovat,“ řekl předseda představenstva Ostrovské teplárenské Tibor Hrušovský.