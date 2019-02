Elektrárny už chystají žádosti o výjimky z budoucích limitů. Piráti to chtějí zarazit

Hnědouhelné elektrárny v Česku připravují žádosti o výjimku z přísnějších emisních limitů, které začnou platit od roku 2021. Problémy mohou mít hlavně s hodnotami rtuti a oxidů dusíku. Piráti ale chystají návrh zákona, který by udělování výjimek zakázal. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ovšem upozorňuje, že bychom se dostali do rozporu s evropskou legislativou. Zákaz výjimek by navíc podle něj zasáhl i teplárny.