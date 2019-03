Nižší důchody žen by mohl srovnat společný vyměřovací základ pro partnery

Zatímco z úvah o změnách důchodů podle členů komise vypadly například varianta jednorázového příspěvku 500 korun za vychované dítě či možnost dětí část svých odvodů nasměrovat do penzí rodičů, šanci má společný vyměřovací základ partnerů. „Je to jedna z věcí, kterou bychom rádi podpořili,“ podotkla členka důchodové komise Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Podle poslankyně vládního hnutí ANO Radky Maxové nyní komise propočítá dopady vybraných variant změn.

Novinkou by mohlo být prodloužení takzvané vyloučené doby zápočtu důchodu, tedy období, po které se rodič stará o dítě od jeho narození a které se započítává, jako by dotyčný normálně pracoval. V současnosti nárok na tuto vyloučenou dobu trvá do čtyř let věku dítěte. Návrh podle předsedkyně důchodové komise Danuše Nerudové počítá s prodloužením až na devět let.

„Většinově se komise shodla, že jediným kritériem důchodového systému nesmí být jeho finanční udržitelnost. Takhle se to u nás v debatě bohužel zobecňuje, ale všichni souhlasí s tím, že to musí být sociální a finanční udržitelnost,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Poslanec Jiří Dolejš (KSČM) upozornil, že komise se nezabývala řešeními pro současné důchodce. Podle Maláčové by ale ministerstvo práce mělo na příštím jednání komise předložit i první návrhy, které by se týkaly rozdílů v penzích mužů a žen, kteří už v důchodu jsou.

Pětinová propast

Ženy mají v současnosti v průměru o pětinu nižší penzi než muži. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení senioři na konci loňska dostávali průměrně 13 683 korun, seniorky 11 281 korun.

Podle analýzy ministerstva práce za třetinu rozdílu může to, že ženy odcházejí podle počtu vychovaných dětí do důchodu dřív. Odpracují tak méně let a odvedou menší částku. Ze dvou třetin jsou pak na vině nižší výdělky žen. V průměru vydělávají o pětinu méně než muži.

Právníci ministerstva práce nicméně upozornili už předem na to, že pokud by se opatření týkala jen žen, narušily by se zřejmě ústavní zásady rovnosti a úpravy by se pravděpodobně musely záhy zase zrušit. Na narušení rovného zacházení poukazovali i někteří členové komise. Na příštím zasedání se sejdou 3. května.