Britové mají rádi hodně sladké cukrovinky. Po brexitu za ně ale budou platit víc, soudí zástupce Nestlé

Není to ale jen brexit, který může v nejbližší době zasáhnout výrobce cukrovinek. Mluví se třeba o nedostatku čokolády, zájem o ni ve světě neustále roste. Některé studie však upozorňují, že by do poloviny století mohlo zaniknout až 90 procent kakaových plantáží. Žebříček producentů kakaa vede Pobřeží slonoviny a Ghana. Kakaovníky tam ale ohrožují nejrůznější škůdci, plísně a nemoci. Náchylné stromky ve světě ubývají i kvůli globálnímu oteplování.

„Proti výkyvům se zajišťujeme na komoditních burzách. Investujeme do farmářů, do plantáží. Snažíme se, aby náš obchod byl maximálně šetrný k přírodě,“ řekl Janda.