„Decimace ve stylu římských legií." ČSSD a odbory odmítají plošné škrtání počtu státních zaměstnanců

„Nedostatek financí je třeba řešit, ale není možné to dělat plošně jako decimaci á la římské legie,“ uvedl Chvojka. ČSSD podle něj odmítá slepé snižování počtu zaměstnanců. Středula doplnil, že pokud by se záměr Schillerové měl brát doslovně, týkal by se například i snižování počtu hráčů v orchestrech. Pak by mělo být škrtnuto i deset procent z poslaneckých mandátů a deset procent senátních, uvedl v nadsázce. Odbory podle něj nemají problém se snižováním počtu zaměstnancům, ale s takto extrémním přístupem.

Schillerová navrhla snížení počtu státních zaměstnanců o deset procent při debatě o rozpočtu na příští rok, kdy stát počítá s nižším tempem růstu než dosud. Snižování se nebude týkat ozbrojených složek, pedagogů a nepedagogických pracovníků, řekla v pátek po jednání koaliční rady. Resorty jí mají do konce měsíce přinést analýzu vývoje zaměstnanců, a to jak na úřadech, tak v příspěvkových organizacích, a návrhy změn.

Schillerová ale také po koaliční radě uvedla, že o „tupé škrty“ jít nemůže, protože jen systémová řešení podle ní přinesou úspory. „Domluvili jsme se, že se budeme bavit o snížení počtu úředníků, ale musíme se o tom bavit v komplexu, to se nedá řešit tak, že řekneme, že každý desátý půjde pryč, ale musíme se zamyslet nad agendami, nad tím, že třeba budeme pokračovat v trendu rušení neobsazených míst, ale i nad tím, že se například každý ministr zamyslí nad systemizací,“ vysvětlila.