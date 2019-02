Česko stále zvažuje zákaz dovozů hovězího z Polska. Jde totiž o opakované selhání

Polsko je v posledních dnech terčem zájmu kvůli porážkám nemocných krav a obchodování s jejich masem. Tamní hlavní veterinář Pawel Niemczuk ve čtvrtek prohlásil, že Polsko vyvezlo 2700 kilogramů podezřelého hovězího do deseti zemí EU, do Česka se podle něj maso nedostalo. Ministr Toman ale v pátek uvedl, že se do Česka dostalo zhruba tři sta kilogramů hovězího z těchto jatek. Maso skončilo v Praze, Varnsdorfu, Novém Bydžově a Kostelci nad Labem. O víkendu pak čeští veterináři informovali, že polovina z dodávky se již vrátila zpátky do Polska, nebo byla zadržena ve skladu obchodníka.

Konkrétně například do firmy ve Varnsdorfu na Děčínsku bylo dodáno 20,44 kilogramu masa z dobytka poraženého v Polsku na podezřelých jatkách. Maso už firma prodala, veterináři teď kontrolují, zda je v závodu vše v pořádku, potvrdil ředitel krajské veterinární správy Petr Pilous.

Maso dorazilo do podniku ve Varnsdorfu v rozmezí od čtvrtka 24. ledna do soboty 2. února. „Všechno firma vyprodala. Nyní provádíme kontrolu, zda je vše v pořádku,“ uvedl Pilous. Informaci, z jakého polského závodu zásilka přišla, se veterináři dozvěděli od kolegů z Polska. Inspektoři teď zjišťují, zda podnik splňuje všechna hygienická pravidla. Na případ upozornil server Seznam Zprávy.

Veterinární správa podle Pilouse pečlivě sleduje nyní všechny dodávky hovězího a vepřového masa z Polska i odjinud. „Děláme prohloubenou kontrolu, odebíráme vzorky na laboratorní vyšetření na salmonelu a na rezidua inhibičních látek, což jsou třeba antibiotika,“ uvedl Pilous. Důvodem kontrol je podle něj obava, aby se nedostalo do potravního řetězce to, co nemá.

Inspektoři nejprve na místě zjišťují případné změny barvy, zápachu či konzistence masa. Pokud mají podezření, posoudí věc ještě komise a odebere se vzorek k vyšetření. Výsledky na přítomnost například salmonely mají veterináři k dispozici do tří až čtyř dní.

Podle Evropské komise jsou skandálem podle dosavadních poznatků vedle Polska, Česka nebo Slovenska zasaženy také Německo, Francie, Španělsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Švédsko a Portugalsko.

Do Polska dorazili inspektoři EU, aby prověřili situaci na místě

Do Polska také zamířili inspektoři Evropské komise, aby se na místě seznámili s případem porážení nemocných krav a následného prodeje jejich masa. „Jde o dva inspektory EU, kteří tady mají být do pátku. A oficiálně mají pomáhat polským orgánům provádět šetření a hodnocení v oblasti problematických jatek. Ale místní média hovoří i o tom, že by zároveň měli zjišťovat i to, jak reagovala polská vláda na tu krizi, jestli přijala všechna opatření a jestli ta opatření byla dostatečná. A kontroly mají také zjistit, jestli jsou zachovány standardy Evropské unie,“ uvedla zpravodajka ČT v Polsku Dana Zlatohlávková.

Přiblížila, že polský ministr zemědělství od začátku kauzy mluví o tom, že porážka a obchodování s vadným masem byl jen náhodilý incident, který se vyšetří. „Ale televizní reportáž spíš zase mluvila o tom, že problém je systémový,“ dodala.

Reakce polských úřadů byly podle autora reportáže o podezřelých praktikách na jatkách byly opožděné. „Veterinární inspekce a policie věděly, co se děje, od okamžiku, kdy jsme je zavolali na místo, čili od 14. ledna. Po dva týdny se ale nic nestalo,“ tvrdí reportér TVN Tomasz Patora.

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála právě tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Viditelně zkažené části masa se odřezávaly a vyhazovaly. Jatka už byla uzavřena. Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU, napsala agentura DPA. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují.

Toman polskému systému veterinární kontroly nevěří

Toman minulý pátek prohlásil, že nevěří polskému systému veterinární kontroly, protože se informace od něj postupně měnily. Občany vyzval, aby se polskému hovězímu vyhýbali a dali přednost tuzemské produkci. Česko podle něho případně zavede mimořádná veterinární opatření, kterými by se omezil obchod, aby se polské hovězí maso do Česka nedostávalo, až po konzultaci s Evropskou komisí. Při případném zákazu by podle Tomana bylo třeba postupovat s ostatními evropskými státy jednotně, aby se problematické maso z Polska nedostalo do České republiky přes jiné unijní země.

Lidé najdou přehledně informace o tom, kde na konrétním výrobku hledat informace o původu masa například na internetovém portálu bezpečnosti potravin ministerstva zemědělství nebo na stránkách Státní veterinární správy (SVS). Povinnost označení se vztahuje na balené i na nebalené maso.

„Konkrétně z legislativy vyplývá, že povinné označování původu se vztahuje na maso určené pro konečného spotřebitele a zařízení stravovacích služeb, a to na balené, zabalené i nebalené. V případě nebaleného masa se povinné údaje o původu uvedou v blízkosti místa nabízení masa k prodeji, například na informační tabuli, na štítku umístěném na prodejní vitríně a podobně,“ konstatuje zástupce tiskového mluvčího SVS Petr Majer.