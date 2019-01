Česko získalo z EU o 45 miliard víc, než odvedlo. Čistá pozice se ale dál zmenšovala

Snížení čisté pozice je podle ministerstva způsobeno jednak rostoucími tuzemskými odvody do rozpočtu EU, jednak i tím, že nárůst čerpání peněz z fondů EU za programové období 2014 až 2020 nevykompenzoval pokles příjmů z rozpočtu EU za uzavírané programové období 2007 až 2013.

Současně ministerstvo zdůraznilo, že se všem operačním programům podařilo do konce roku 2018 využít veškeré prostředky, které bylo potřeba vyčerpat v souladu s takzvaným pravidlem n+3 (tedy prostředky alokované pro daný rok musí být vyčerpány do tří let). „Česká republika tak o žádné prostředky nepřišla,“ uvedlo ministerstvo.

Česko loni obdrželo z unijního rozpočtu 94,9 miliardy korun a odvedlo do něj 49,6 miliardy korun. Česká republika tak zůstala stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU.