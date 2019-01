Jak hospodaří u sousedů? Zadlužené Rakousko se snaží šetřit, Poláci z rozpočtu podporují rodiny

Jak připomíná ekonom Komerční banky Jakub Matějů, slovenská vláda plánuje zdvojnásobit vánoční příspěvek důchodcům či zavést takzvané rekreační poukázky, které by měly fungovat na principu stravenek

„Pokud by sada těchto opatření byla toliko samoúčelná, nesledující žádný doprovodný efekt, bylo by to zajisté nesprávně. Tato opatření však mohou vést k osvojení správných stravovacích návyků či zlepšení zdravotního stavu populace. A už na ně můžeme nahlížet ze zcela jiného světla,“ zamýšlí se Zahradník.

Z dat Eurostatu vyplývá, že se Slovensku od roku 2014 do roku 2017 dařilo postupně snižovat poměr schodku rozpočtu k HDP. Podle nejčerstvějších zpráv schodek státního rozpočtu Slovenska loni meziročně mírně klesl na 1,18 miliardy eur (30 miliard korun), což je o 791 milionů eur (20 miliard korun) méně než bylo v rozpočtu schváleno. Byl to však jen o 38 milionů eur (973 milionů korun) menší schodek než v roce 2017. Celkové příjmy byly loni plánované zhruba na 13,983 miliardy eur (360 miliard korun) a výdaje na 15,956 miliardy eur (410 miliard korun).

„Oproti plánu byl rozpočtový deficit o dvě pětiny nižší. To jsou na první pohled skvělé zprávy. Musíme si ale uvědomit, že se slovenská ekonomika loni vezla na vlně silného růstu. Jen ve třetím čtvrtletí rostla meziročně o 4,6 procenta. Za této situace by si i Slovensko mělo vytvářet rezervy na horší časy. Krize nemusí být daleko,“ konstatoval analytik finančních trhů Next Finance Jiří Cihlář.

Návrh slovenského státního rozpočtu pro rok 2019 počítá s tím, že by země měla vůbec poprvé v novodobé historii hospodařit bez deficitu veřejných financí. Plánovaný deficit na letošní rok se snížil postupně až na nula procent HDP, kdy v Česku je v plánu deficit zhruba ve výši 0,7 až 0,8 % HDP (v Polsku pak ve výši 1,8 procenta).