Tripartita odmítla hranici pro přijímání na maturitní obory

Plaga označil takovou hranici jako bariéru při vstupu do středního školství. Za důležitější považuje regulaci nabídky vzdělávání. V tom vidí roli hlavně krajů, které jsou zřizovateli čtyř pětin škol.

Prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner rovněž odmítl stanovovat tuto hranici. Zdůraznil význam podpory technického vzdělávání.

Také místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek se domnívá, že není optimální určovat tuto hranici a omezit tak prostor ke vzdělávání. Souhlasil s nutností podpořit technické vzdělávání.

Spor o hranici úspěšnosti

Stanovení hranice úspěšnosti pro přijetí na maturitní obory požaduje Asociace krajů ČR. Podle ní by to pomohlo zvýšit úroveň vzdělávání. Podle analýzy ministerstva školství by to ale dopadlo na chudší regiony a ještě víc by se prohlubovaly rozdíly mezi jednotlivými kraji v Česku.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) na jednání řekl, že zavedení „cut-off score“ by mělo negativní dopad na regiony a bylo by bariérou ke vzdělávání. „Cesta ke kvalitě je vyšší kontrola vzdělávacích institucí,“ uvedl. Šéfka Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová později kritizovala Plagu (oba ANO) za nečinnost kvůli kvalitě středních škol. Hejtmanům vadí, že s nimi nejednal o analýze o hranici k přijetí na střední školy.

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy v pondělí odmítli „nepodkročitelnou hranici na maturitní obory“. Pode nich by zhoršila situaci oborů, o jejichž absolventy mají zaměstnavatelé zájem a do kterých nyní velmi těžko shání žáky.

Nepodkročitelnou hranici na maturitní obory odmítáme. Zhoršila by situaci oborů, o jejichž absolventy mají zaměstnavatelé zájem a do kterých nyní velmi těžko sháníme žáky. https://t.co/AqfwgHN5wL — Svaz průmyslu ČR (@SvazPrumyslu) January 21, 2019

Pedagogická komora oponovala tvrzení Asociace krajů, podle něhož neúspěšnost u státních maturit činí 37 procent. Komora uvedla, že jde o čtyři procenta. Cut-off score by podle ní dopadlo negativně především na studenty nástaveb („polovina by nebyla vůbec přijata“), zatímco gymnázií by se nedotkla vůbec.

Tripartita měla na programu také diskusi o řešení kůrovcové kalamity či přípravě velkých dopravních staveb.

Zabývat se měla také doporučeními ke zlepšení zdravotní péče a dopady valorizace plateb státu do veřejného zdravotního pojištění za děti, důchodce či nezaměstnané.

Dalším bodem jednání #tripartita je záležitost kůrovcové kalamity a strategie rozvoje lesů. Ministr @MZeCr p. Miroslav Toman informuje sociální partnery o provedených opatřeních. Podařilo se zvednout finanční prostředky sloužící na eliminaci rizika a také řadu dalších opatření. pic.twitter.com/F3wjlWwpli — tripartita (@tripartita_cz) January 21, 2019

Zástupci vlády, odborů i podnikatelů kritizovali poprvé předloženou Zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Vadilo jim zejména to, že byla modelována na dobu 50 let a neprošla předem oponentním řízením.

Zástupce podnikaelů Wiesner označil odhady na 50 let dopředu za nesmysl. Mělo být podle něho stanoveno daleko kratší období, aby to bylo užitečné. Odborář Samek nepovažuje za správné strašit se v České republice tím, že se za 50 let ekonomika zhroutí a budeme tu mít řecký scénář. Současnou první podobu zprávy označil jako bulvarizaci tématu. Domnívá se, že od současné vlády i od těch budoucích se dá očekávat zodpovědné jednání. Ministr školství Robert Plaga nepovažuje zprávu za šťastně formulovánu. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) označila debatu za bouřlivou.

Zprávu předložila předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová.

Ve @strakovka právě začíná jednání @tripartita_cz. S kolegy z @rozpoctova_rada za chvíli ostatním účastníkům zasedání podrobně představíme naši Zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a zodpovíme jejich případné dotazy. — Eva Zamrazilová (@EZamrazilova) January 21, 2019

Na twitteru se později rozhořela ostrá diskuse mezi tiskovou mluvčí ČMKOS Janou Kašparovou (kterou později podpořil předseda ČMKOS Josef Středula) se zástupci Národní rozpočtové rady. Vyměňovali si v ní názory na to, co ve zmíněné zprávě je a co v ní není a jak to (ne)chápat.