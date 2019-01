Přímý spoj mezi Prahou a Bangkokem by mohl začít létat do Vánoc

V jednání je jeden let denně, řekl premiér s tím, že je třeba doladit administrativní záležitosti. Zástupce letecké společnosti proto do měsíce navštíví Prahu.

Let z Prahy do Bangkoku trvá zhruba deset hodin a letecká společnost nyní hledá partnera, který by pasažéry z Prahy napojil na další evropské destinace. Ročně létá do Thajska zhruba 43 tisíc Čechů, do Česka míří kolem 50 tisíc Thajců. Linka by ale mohla do Česka přivést turisty i z dalších zemí jihovýchodní Asie, protože Bangkok je jedním z dopravních uzlů skupiny Air Asia, takže by bylo možné vytvořit síť navazujících letů.

„Je třeba připravit speciální programy pro turisty, především pro thajské v Česku,“ uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Zavítat by podle Novákové neměli jen do Prahy, ale i do dalších oblastí. Česko by se mělo v regionu prezentovat i jako země vyspělých technologií a průmyslu. „Asiaty toto všeobecně zajímá,“ vysvětlila.

Babiš se zástupci Air Asia a zástupci thajské vlády jednal v závěru své návštěvy země. S výsledky své cesty do Thajska je spokojený. „Přijetí bylo velkolepé, já byl v rozpacích, jak jsme tady vlastně zastavili dopravu. Úžasné, to jsem v životě nezažil,“ uvedl.

Delegace předsedy vlády podle něj udělala maximum pro to, aby české firmy mohly být v Thajsku úspěšné. Předseda české vlády doufá, že jeho thajský protějšek Prajutch Čan-Oča využije pozvání a přicestuje do Prahy. Čan-Oča je bývalým šéfem junty, která se chopila moci v Thajsku v roce 2014.

„Já se ptal na volby a on říkal, že budou v březnu. Ale jak tady vypadá společnost, tyto záležitosti jsme neřešili,“ uvedl Babiš, který už před odletem z Prahy avizoval, že při své týdenní cestě do Singapuru, Thajska a Indie bude řešit hlavně obchod.