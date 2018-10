Nový Albatros vyroloval. Aero představilo první typ letadla po 21 letech, chystá sériovou výrobu

Původní albatrosy letos oslavily 50 let od prvního vzletu, ale Aero při představení nové generace ujistilo, že se nevrací k výrobě půlstoletého typu. „Navazujeme na původní historii pouze ve svém jménu. Je to postavené úplně od začátku,“ zdůraznil manažer programu L-39NG Martin Hönig.

Rollout je ale teprve prvním krokem na cestě nové generace albatrosů z továrny do vzduchu. „První let je plánovaný do konce letošního roku – poté, co proběhne celá série pozemních zkoušek a testů, aby byl letoun pro první let bezpečný,“ shrnul zkušební pilot Aera David Jahoda. Sériová výroba nové generace začne v roce 2020.

Oproti strojům L-39, resp. L-39MS, které vyrábělo Aero do poloviny 90. let, má nová generace především novou pohonnou jednotku a avioniku a nové křídlo. V něm jsou také integrované palivové nádrže, původní albatrosy je měly v trupu. Jak upozornil David Jahoda, je výsledkem štíhlejší trup, menší jsou oproti původním albatrosům i nasávací otvory. Výrobce slibuje lepší aerodynamické vlastnosti, vyšší bezpečnost, stroj je lehčí a má delší dolet.

Ve Vodochodech chtějí jednak vyrábět zcela nové stroje, jednak nabízejí i modernizaci starších albatrosů na aktuální specifikaci dosazením nového motoru a dalšími úpravami.