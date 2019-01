Rusko nás nespasí, tvrdí ředitel Zetoru. O práci podle něj přijde méně lidí, než se čekalo

Partnerem a často tvrdým soupeřem při vyjednávání s vedením je šéf odborů Alois Kazelle. I pro něj je to největší zkouška od roku 1970, kdy do firmy nastoupil. Ne všechny požadavky se mu podařilo prosadit. Teď už je jisté, že místo pěti platů na dohodu odcházejících zaměstnanců nakonec podnik vyplatí jen čtyři. Ochránit se naplno nepodařilo ani zaměstnance důchodového věku.

„Chtěli jsme se dohodnout na tom, že zaměstnanci, kteří dovrší tento rok důchod, budou mít možnost dokončit pracovní éru a pak jít do normálního důchodu. To znamená, že by se jich netýkala výpověď. Toto bylo zamítnuté, ale bylo přislíbeno, že tito zaměstnanci dostanou z kolektivní smlouvy odměnu při odchodu do důchodu,“ řekl Kazelle. Podle odpracovaných let by odměna mohla dosáhnout až třicet tisíc korun.

Zisk i počet zaměstnanců v posledních letech většinou klesal. Zatímco ještě v roce 2014 vykázal Zetor hrubý zisk 275 milionů korun, v loňském roce to podle výročních zpráv bylo o 158 milionů méně. Před čtyřmi lety měl výrobce téměř osm set zaměstnanců, k loňskému roku už tam ale pracovalo o 128 lidí míň.