Stovky zrušených letů kvůli stávce v Německu. Zasaženy jsou i spoje s Prahou

Jen letiště ve Frankfurtu, kterým jako nejfrekventovanějším v Německu projde kolem 135 tisíc cestujících denně, počítá se zrušením 570 odletů a příletů z 1200 plánovaných. Podle internetových stránek frankfurtského letiště odpadne nejméně sedm startů a přistání letadel spojujících Frankfurt s Prahou, pražské letiště zatím hovoří pouze o pěti zrušených letech.

„V souvislosti se stávkou na některých německých letištích máme v tuto chvíli hlášené tři zrušené odlety z Prahy do Frankfurtu a dva zrušené přílety z Frankfurtu do Prahy,“ uvedl ráno mluvčí pražského letiště Roman Pacvoň. Upozornil však, že situace se vzhledem k okolnostem může ještě změnit, a doporučil cestujícím, aby sledovali aktuální stav, a to nejlépe na internetových stránkách svých dopravců.

Nejméně desítky letů podle svých webových stránek ruší i letiště v Hamburku a Mnichově. Podobná situace zřejmě bude také na všech zbývajících letištích dotčených stávkou, tedy v Lipsku/Halle, Drážďanech, Brémách, Hannoveru a Erfurtu.