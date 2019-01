Vostrá: Vláda nerozhazuje, nýbrž dorovnává. Pořád lidem dlužíme za škrty v době krize

Stát by měl podle předsedkyně rozpočtového výboru Vostré v ideálním případě hospodařit vyrovnaně. „Čistě ekonomicky by měl být rozpočet vyrovnaný, ale je to umění možného. Jsou tady různé vládní priority, politická rozhodnutí, zákony, které projdou sněmovnou… Je problém, pokud by byl rozpočet v době růstu schodkový. Ale podle mě záleží, za jakých podmínek se stát zadlužuje a na co peníze jdou,“ myslí si Vostrá.

Právě se schodkem 50 miliard korun počítal rozpočet pro rok 2018. Nakonec ale skončil v téměř třímiliardovém přebytku. Také příští rok vláda plánuje, že se zadluží, tentokrát půjde o 40 miliard korun.