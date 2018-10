Drábová: Rusové staví jaderné bloky pomalu, i když bezpečně. Dostavba Dukovan by se mohla prodražit

Všichni zájemci o dostavbu nového jaderného bloku v elektrárně Dukovany obstojí z hlediska bezpečnosti, je přesvědčena předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Jenže ne všichni by blok dokončili včas; problém by to mohl být u Rusů, u Číňanů a Korejců naopak nikoliv. Drábová to řekla v pořadu Interview ČT24.