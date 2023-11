Na vybraných poštách by mělo být brzy možné vyřizovat příspěvky na dítě či bydlení

V polovině příštího roku pak přibude evidence uchazečů o zaměstnání a žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Podle Krištofa se pobočky České pošty stanou pro tyto agendy podatelnami, poradenství budou dál zajišťovat příslušné úřady práce.

Převzetí činností od jiných státních institucí je součástí transformačního plánu České pošty, který letos schválila vláda. Tyto služby nejen pro stát, ale i pro komerční subjekty, například banky nebo zdravotní pojišťovny, by měl zajišťovat státní podnik provozující síť 2900 poboček. Od něj se v roce 2025 oddělí akciová společnost Balíkovna poskytující balíkové a logistické služby. Do ní přejde asi třetina z jednadvaceti tisíc stávajících zaměstnanců České pošty.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) se má pošta stát místem, které zprostředkuje digitální komunikaci se státem pro občany s omezenými možnostmi nebo schopnostmi v těchto věcech. Ti tvoří asi pětinu populace. Převzatou agendu má pošta poskytovat s nižšími náklady a kvalitněji. Rakušan na tiskové konferenci oznámil, že resort ještě v tomto týdnu vypíše výběrové řízení na generálního ředitele podniku. Štěpán jako pověřený šéf České pošty ve fázi přípravy transformace podle něj obstál.

Miliardy na investice

Pošta letos počítá s provozní ztrátou okolo 310 milionů korun, což je o 630 milionů menší propad než loni. „Pokračujeme v krizovém řízení, které vede k tomu, že provozní hospodaření České pošty na rok 2023 a 2024 je zajištěno. České poště nehrozí úpadek,“ ujistil pověřený generální ředitel Miroslav Štěpán.

Dodal, že podnik potřebuje investiční prostředky na rozvoj a modernizaci, aby mohl konkurovat na trhu. „Jsme schopni provozně fungovat, ale abychom se dostali do černých čísel, musíme do pošty dostat investiční peníze. Před námi jsou investice v řádu tří miliard, které by měly přinést další výnosy,“ sdělil Štěpán.

Největší podíl chystaných investic tvoří modernizace informačních technologií, které většinou pocházejí ze začátku tisíciletí, dále pořízení komunikačních technologií pro doručovatele, investice do samostatné značky Balíkovna i do modernizace poboček. Česká pošta kvůli úsporám letos zrušila tři stovky poboček. Další rušení již nechystá, naopak plánuje urychlení projektu Pošta Partner.