Do Česka míří miliardy korun z východu přes průtokové účty. Protikorupční úřady apelují na vládu

Zhruba šest miliard korun nejasného původu ročně mířilo podle statistiky policie v minulých letech na české účty z východu. V České republice se objevují prázdné nemovitosti, spící firmy a na účtech podezřelé částky.

Příkladem je areál u Karlových Varů, který ruský investor postavil bez povolení. „Areál je v podstatě uspaný. Jeho majitelkou má být postarší dáma, nevyvíjí žádnou aktivitu,“ podotkl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Novela nejdříve v druhé polovině příštího roku

Vláda rozhodla, že bude pracovat na novele, podle které by majitel konta musel prokazovat původ peněz. Chce ji předložit do konce příštího roku. „Bohužel to datum nám přijde opravdu hraniční a hrozí, že návrh nebude přijat včas do konce volebního období,“ apeluje právník Lukáš Kraus z Rekonstrukce státu. A dodává: „Česko je dlouhodobě známé jako pračka na špinavé peníze, proto si myslíme, že příprava návrhu zákona by měla být maximálně urychlena.“

Ministerstvo spravedlnosti chystá návrhy řešení zhruba dva roky. Tvrdí, že novela musí navázat na takzvanou konfiskační směrnici, která ještě není hotová. „Domnívám se, že dříve, než v druhém pololetí příštího roku bychom to asi nedokázali předložit,“ uvedl náměstek ministerstva spravedlnosti Antonín Stanislav (ODS).