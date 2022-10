Rusové do Česka nesmí, s platným schengenským vízem z okolních států to ale snadno obejdou

„V současné době zde máme rusky hovořící turisty, kteří pocházejí spíše z Německa,“ řekla projektová manažerka infocentra Pavlína Kyselová. Dodala, že ruští návštěvníci, kteří se chtějí dostat do Česka, vstupují do schengenského prostoru už v okolních státech.

Letecky se lidé z Ruska nedostanou do České republiky od úterý. Podle ministerstva zahraničí je to nejen z bezpečnostních důvodů. „Myslím, že je to důležitý signál, že Česká republika kategoricky odsuzuje brutální ruskou agresi,“ řekl náměstek ministra zahraničí Jaroslav Kurfürst.

„Hotelových zařízení se to vůbec nedotkne. Když ten člověk už přeletí například do Německa, tak už je v schengenském prostoru, tam my musíme ctít zásady schengenského prostoru, což je volný pohyb osob,“ sdělil mluvčí Ředitelství služby cizinecké policie Josef Urban.

Kontroly jsou jenom na letištích

Policisté tak mohou cestující kontrolovat jenom na českých letištích. Žádná letadla ze zemí mimo Evropskou unii ale v Karlových Varech nepřistávají. Jediná pravidelná linka z Ruska byla zrušená už před téměř třemi lety.



Jenže poblíž českých hranic jsou hned tři německá mezinárodní letiště. Od toho nejvzdálenějšího ve Frankfurtu nad Mohanem to autem do Česka trvá zhruba tři a čtvrt hodiny. Letecká společnost, která by Rusa i přes zákaz dopravila do Česka, může dostat pokutu až půl milionu korun.