„Byla jsem ráda, že kolegové měli někoho k ruce,“ říká Dostálová k angažmá Šteffla z kauzy Dozimetr

Jak Reportéři ČT zjistili, Šteffel měl přibližně ve stejné době, kdy se měl zapojit do aktivit údajné zločinecké skupiny kolem podnikatele Michala Redla, někdejšího spolupracovníka Radovana Krejčíře, podepsat s ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) dvě smlouvy, na jejichž základě inkasoval celkem milion korun.

Tehdejší šéfka resortu Dostálová nyní řekla, že najímání expertů bylo v kompetenci jejích odborných náměstků. Šteffel měl digitalizaci stavebního řízení nejen koordinovat, ale podle smlouvy se také na procesu odborně podílet. To vše bez výběrového řízení. Štefflovo angažmá podepsala Dostálová osobně.

Ta přitom přiznává, že Šteffla vůbec neznala, podpis prý připojila na doporučení příslušné sekce. „Neměla jsem žádný důvod to zpochybňovat. Prostě odborníci na IT si nasmlouvali jiného experta na IT. Byla jsem ráda, že kolegové měli k ruce někoho dalšího, s kým to mohou komunikovat,“ popsala nyní pro Reportéry ČT Dostálová.

Jménem ministerstva

Dokumenty přitom ukazují, že ačkoliv byl Šteffel pouhým externím poradcem, vystupoval i jménem ministerstva. Za resort svým podpisem odsouhlasil práce odvedené na digitalizaci ze strany dodavatelských firem. Tím, kdo tyto práce ministerstvu dodával, byla ICT Unie, kterou vede Zdeněk Zajíček (ODS), nynější šéf Hospodářské komory ČR.

Bartoš přitom zakázku nezrušil jen kvůli angažmá Šteffla, zásadním problémem pro něj byla i původně navrhovaná cena za digitalizaci stavebního řízení ve výši 1,6 miliardy korun. „Čísla v té nové soutěži hovoří jasně. My jsme s využitím toho, co stát má, v té dodávce za technologie na třetině původně zamýšlené ceny,“ říká vicepremiér pro digitalizaci a šéf Pirátů.

„Jednak neodpovídala standardům, ale ani připravovanému stavebnímu zákonu tak, jak jsme ho navrhli,“ popisuje své výhrady k soutěži z dob Dostálové Bartoš, podle kterého rovněž chyběla „řada funkcionalit“. „Překvapuje mě to a mrzí, protože za čtyři roky jsem z úst Ivana Bartoše žádnou takovou výhradu neviděl, neslyšel,“ reagoval na kritiku Zajíček.