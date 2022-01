Vládní zmocněnec pro digitalizaci Dzurilla končí. Bartoš odmítl, že by ho vyhodil

„Bavíme se teď s panem Bartošem, protože se stal vicepremiérem pro digitalizaci, že tato pozice nyní nedává smysl. To znamená, že pan Bartoš si to přebírá,“ prohlásil Dzurilla.

Na dotaz, co bude dál dělat, uvedl, že je šéfem dvou státních podniků. Od ledna 2018 je ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT), dva roky před tím se stal ředitelem Státní pokladny Centra sdílených služeb (SPCSS).

Bartoš uvedl, že s Dzurillou spolupracoval celé volební období. „O tom, zda bude v nějaké formě pokračovat, jsme se bavili. Logicky jsme se dobrali k tomu, že pokud je moje pozice vicepremiér pro digitalizaci, je pozice vládního zmocněnce v tuto chvíli zbytečná,“ dodal. Hovořili i o další spolupráci. „Já myslím, že bude možná,“ řekl Bartoš. Odmítl, že by Dzurillu vyhodil, ale i to, že by zmocněnec s novou vládou odmítal spolupracovat.