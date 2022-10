Bartoš s Králíčkem se přeli o podobu digitalizace státní správy

DIA má být ústředním orgánem státní správy. Poslanci 8. září v prvním kole podpořili její vytvoření, a to navzdory opoziční kritice. Agentura má vzniknout k 1. lednu příštího roku, reálně zahájit činnost by měla až od začátku dubna. Má mít pod sebou základní registry a informační systémy včetně třeba datových schránek.

Podle Králíčka je vyčlenění takové agentury nyní neproveditelné, přináší to spoustu otázek a nevyřešených problémů. „Na centralizaci se shodneme i s Piráty a s vládou, ale za nás by bylo lepší nechat tu autoritu uvnitř ministerstva vnitra, například v centrálních registrech,“ uvedl s tím, že do nové agentury by se musely přesouvat z ministerstva třeba zaměstnanci, systémy a utajované informace.

Bartoš oponoval, že legislativa, lidské zdroje i smluvní vztahy jsou naopak podchycené a zanalyzované, i když se může stát, že budou na začátku nějaké problémy. Nesouhlasí, že by agentura měla být pod nějakým resortem, měla by být nadresortní a apolitická. „To ministerstvo má nějaký účel, které plní, nějaké své zdroje. Pokud chceme mít jasné financování digitalizace (…), tak to nemůže být schováno v agendě ministerstva, které řeší například i migrační krizi, bezpečnostní vnitřní otázky,“ sděluje.