Česko koupí protiletadlové střely z Izraele, jednala o tom vláda

Česká vláda zřejmě příští týden prodlouží kontroly na hranicích se Slovenskem. Rakušan řekl, že si nedovede představit, že by kabinet rozhodl jinak, pokud se nezmění přístup ke kontrole hranic v sousedních zemích. Kdyby se tak stalo, hrozilo by, že do Česka povedou takzvané sekundární proudy nelegální migrace, míní.

Bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) nákup izraelských střel vítá. „Hodnotím to velmi dobře, protože se jedná o nejmodernější, nejpokročilejší střely s elektromagnetickým pohonem, s prodlouženým dosahem, které jsou použitelné do obraných technologií.

Součástí smlouvy má být také opce. „V případě její aktivace bude možné pořídit další střely v šesti kategoriích, a to v řádech celkem stovek kusů s maximálním finančním rámcem do 12,6 miliardy korun bez DPH,“ doplnil resort.

Využít je lze v rámci čtyř baterií systému protivzdušné obrany SPYDER, na které Česko s Izraelem uzavřelo smlouvu v říjnu 2021 a dodány by měly být do roku 2026.

Celkem 48 střel typu Derby by měla podle ministerstva česká armáda získat do konce roku 2027, získá s nimi schopnost ničení bezpilotních letounů, vrtulníků, letounů a řízených střel s dálkovým dosahem 80 kilometrů ve výšce 20 kilometrů.

Předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) zůstane Dana Drábová. Do funkce ji s účinností od 1. listopadu na dalších pět let jmenovala vláda, uvedl po jednání kabinetu ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Kabinet se zabýval návrhy Libereckého, Pardubického a Středočeského kraje, v budoucnu očekává ještě obdobné návrhy z Jihomoravského a Karlovarského kraje. Všech šest krajů shodně navrhuje, aby se podíl krajů na sdílených daních od příštího roku zvýšil z 9,78 procenta na 10,8135 procenta. Zároveň by se měla stanovit kritéria, podle nichž by se každý rok určoval podíl peněz pro jednotlivé kraje podobně, jako je tomu při rozdělování části daňového výnosu obcím.

Resort financí uvádí, že zvýšení podílu krajů na rozpočtovém určení daní by znamenalo v příštím roce negativní zásah do státního rozpočtu v objemu 12 miliard korun, v roce 2025 by to bylo 13 miliard korun. Na problém dodatečných rozpočtových nároků upozorňoval i Rakušan, podle něj je obtížně představitelné, že by vláda dodatečné prostředky našla v situaci, kdy už sněmovna projednává návrh státního rozpočtu na příští rok.

Ministr vnitra ale zároveň přiznal, že se vláda v programovém prohlášení zavázala změnit parametry rozdělení daní mezi kraje. Proto se kabinet podle něj chce k diskusi s regiony vracet do konce volebního období. Přistoupí k tomu poté, co projedná návrhy všech šesti krajů, které o změnu usilují. “Uvědomujeme si nespravedlivé nastavení kritérií,„ poznamenal Rakušan. Připomněl, že kraje nyní mají nárok na různě velké množství peněz na kilometr silnic nebo na nemocniční lůžko.