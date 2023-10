Německo prodlouží hraniční kontroly s Českem, Polskem a Švýcarskem

„Se sousedními státy jsme hovořili a nyní jedno prodloužení v každém případě uskutečníme,“ řekla Faeserová. „Prodloužíme kontroly o dvacet dní. Postup je takový, že nejdříve je to deset dní, pak dvacet a poté budeme zvažovat prodloužení o tři měsíce. Záviset ale bude na aktuální situaci,“ uvedla.

Německo obnovilo hraniční kontroly s Českem, Polskem a Švýcarskem 16. října a zároveň o dalších šest měsíců prodloužilo kontroly s Rakouskem, které byly zavedeny už v roce 2015. Kontroly nejsou plošné po celé délce hranic, ale pouze na vybraných místech. V případě pomezí s Českem hlídkuje německá policie na dálnici mezi Prahou a Drážďany.

Faeserová ke kontrolám před týdnem řekla, že budou pružně reagovat na aktuální situaci, policisté tak mohou působit na jakémkoli úseku hranice. Slíbila také, že Německo bude usilovat o to, aby kontroly měly co nejmenší dopad na běžný život a přeshraniční dopravu. Přesto je nutné při cestách do Německa počítat se zpožděním.