Ze světa do Prahy přijelo osm osobností. Převzali cenu Gratias agit za šíření dobrého jména Česka

přehrát video UDÁLOSTI: Ministr ocenil osobnosti, které pomáhají zviditelnit Česko v cizině

Spisovatelka Eva Erbenová převzala cenu Gratias agit od ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) jen týden poté, co přicestovala repatriačním letem z Izraele – kde žila – do Prahy. Ve dvaadevadesáti letech byla nejstarší krajankou evakuovanou poté, co se Izrael stal terčem útoků teroristické organizace Hamás. Terorismus není jediným vážným nebezpečím, kterému děčínská rodačka Eva Erbenová v životě čelila. Přežila holocaust. Byla v Terezíně i Osvětimi, zařadili ji do pochodu smrti. Po válce, kdy s manželem odešla do Izraele, seznamovala s těmito drastickými zážitky další generace ve svých knihách, ale třeba i na debatách se studenty.

Ministr Lipavský není první, kdo ji vyznamenal. Od prezidenta Miloše Zemana dostala medaili Za zásluhy. Ujistila však, že i ceny Gratias agit si cení. „Ani v největších snech bych nesnila, že jednou budu v Černínském paláci v té nádheře a že dostanu takovou cenu. I když je člověk emigrant, tak je pořád Čech,“ podotkla. Sabine Gruša navázala v Německu na práci Olgy Havlové Cenu od ministra zahraničí převzala také Sabine Gruša – manželka spisovatele Jiřího Gruši. V Bonnu založila spolek, který navázal na činnost Výboru dobré vůle Olgy Havlové. Na západě Německa sdružuje osobnosti společenského a kulturního života se zájmem o Česko. Každoročně pořádá několik benefičních společenských akcí s hosty z českého kulturního prostředí. Laureátka ministerské ceny zavzpomínala, že se na ni v roce 1992 obrátila sama tehdejší československá první dáma. „Požádala mě, abych vybudovala sesterskou organizaci v Německu. Jmenovali jsme se Němečtí přátelé a podporovatelé Nadace Olgy Havlové,“ shrnula. Dodala, že práci pro spolek vnímá jako svůj úkol. „Říkala jsem si, že to málo, co mohu udělat, udělám s plnou silou a vervou. Dlužím to i zemi. A dělala jsem to od roku 1989 až doposud,“ podotkla.

Osm oceněných osobností, jedna organizace Jan Lipavský vyznamenal letos osm osobností. Kromě Evy Erbenové a Sabine Gruša obdržel cenu Gratias agit Tomáš Řízek, a to za dlouhodobé aktivity zaměřené především na tchajwanské děti a mládež. Za přínos k prohlubování vztahů mezi krajany a Českou republikou byl oceněn vědecký pracovník a dřívější ředitel Etnologického ústavu Akademie věd Stanislav Brouček. Cenu obdržel také lékař Jan Marek specializující se na dětskou a prenatální kardiologii, který působí mimo jiné v Londýně. Zavedl metodu ultrazvukového vyšetření srdce dětí, která se využívá dodnes. „Pro mě je důležité to, že zjednodušuje práci nejen ve Velké Británii, ale všude v Evropě,“ řekl poté, co převzal ocenění od ministra zahraničí. V Británii žije také Jana Sommerlad, překladatelka a redaktorka, jež je 15 let ve vedení britské dobrovolnické organizace The Friends of Czech Heritage, která zajišťuje fondy na opravu historických památek v Česku, dobrovolné brigády v českých památkových objektech a úzkou spolupráci a výměnu zkušeností mezi památkáři v Británii a Česku. Cenu obdržel také bohemista, vysokoškolský pedagog, redaktor a překladatel Alessandro Catalano. Loni získal také cenu Premia Bohemica, kterou uděluje Moravská zemská knihovna v Brně a jež je určena zahraničnímu bohemistovi nebo překladateli, který se ve své zemi, v tomto případě v Itálii, zasloužil ve výrazné míře o propagaci české literatury. Oceněn byl i dlouholetý výkonný ředitel Amerického židovského výboru David Harris. Gratias agit převzali také zástupci jedné oceněné organizace – Bohemian Benevolent and Literary Association, jejímž posláním je podle ministerstva zachování českého i slovenského kulturního dědictví v zahraničí a podpora krajanských aktivit v New Yorku a okolí. Cenu Gratias agit udělují ministři zahraničí od roku 1997. Letos poprvé ovšem dostali laureáti kromě diplomu také křišťálový kvádr. Vyznamenaných jsou v součtu za celou dobu zhruba tři stovky.