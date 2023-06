Budu se dál snažit co nejlépe reprezentovat svou vlast, řekla Navrátilová po převzetí senátní medaile

„Není to zdaleka jenom za její tenisovou kariéru, ale za její celoživotní postoj, který se týká toho, jakým způsobem pomáhala nejzranitelnějším, těm, kteří jsou slabší a potřebují pomoci. Je to i za to, jakým způsobem se postavila k tomu, když se zjistilo, že je člověkem, který je jinak sexuálně orientovaný než ostatní. Svým otevřeným postojem pomáhala spoustě dalších, kteří měli obdobné problémy, ale nedokázali je otevřeně vyjádřit,“ řekl Vystrčil.

Sama Navrátilová připustila, že poté, co se dozvěděla, že ji chce předseda české horní parlamentní komory vyznamenat, teprve začala zjišťovat, co stříbrná medaile předsedy Senátu je. V děkovné řeči žertem poznamenala, že je „zvyklá na zlatou“, ujistila však, že si ocenění váží. „Jsem za tu medaili ráda a přijímám ji s pokorou. Budu se snažit dál reprezentovat svou vlast, jak nejlépe to půjde,“ zdůraznila.

Na vyznamenání Martiny Navrátilové se přišli do hlavního sálu Senátu podívat nejen politici a její rodina, ale i sportovní kolegové jako Jan Kodeš nebo Helena Suková – a na závěr ceremoniálu jí diváci tleskali vestoje.

„Člověk dělá každý den, co může. A někdy za to pak dostane stříbrnou medaili. Ale bylo to pro mě něco zvláštního – když jsem sem přišla a všichni tleskali,“ ohlédla se potom za slavností, jejíž byla jedinou hvězdou. Předseda Senátu totiž zpravidla uděluje medaile v Den české státnosti 28. září. Výjimky dělá hlavně tehdy, když chce vyznamenat některou zahraniční osobnost, která je právě na návštěvě v Česku.

A to se stalo i v případě Martiny Navrátilové, která žije v New Yorku. Zůstala tam po US Open v roce 1975, požádala o americké občanství a komunistický režim ji připravil o to československé. Občankou České republiky se znovu stala až v roce 2008.