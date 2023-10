Na Hradě chybí záznamy o Zemanových krocích. Zřejmě ani nevznikaly, zjistili Reportéři ČT

Z éry Miloše Zemana nelze dohledat řadu z nich. „Problémem je právě to, že ty dokumenty nevznikaly,“ řekl bývalý vedoucí Archivu kanceláře prezidenta republiky Jakub Doležal. „To je taková ta šedá zóna, která pak neumožňuje dohledávat, kdo má za co zodpovědnost, kdo co nařídil a proč se co děje.“

Podivné vedení

Vytvoření a založení dokumentů prezidentské kanceláři ukládá zákon o spisové službě, stejně jako jiným správním úřadům. „Já nejsem archivář a nevím, co na Hradě chybí,“ opáčil Zeman na dotaz Reportérů ČT. Prohlásil také, že se v úředních věcech rozhodoval na základě informací, které měl, bez vysvětlení, kde záznamy jsou.

„Je to vizitka toho úřadu, který pan prezident vedl,“ podotkl Bezouška. „Pořád je to jedna z klíčových aktivit toho úřadu, která by měla být v souladu s legislativou. A pokud tomu tak není a on jako vedoucí nebo představený toho úřadu říká, že ho to nezajímá, tak to kreslí nepěkný obrázek o té kanceláři jako takové,“ dodal.

Zaměstnanci archivu na špatné vedení spisové služby dlouhodobě upozorňovali, například i veřejně ve svých výročních zprávách. Tehdejší vedoucí archivu Doležal byl posléze ze své funkce odvolán.