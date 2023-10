Pavel jednal s prezidentkou Sanduovou. Vyjádřil Moldavsku podporu v cestě do EU

Přístupové rozhovory s unií jsou podle Pavla vždy „dvousměrnou silnicí“. „Úspěch závisí na tom, jak si strany jdou naproti. Ze strany Česka je plná podpora, aby Moldavsko bylo přijaté do EU co nejdříve. Pokud se bude dařit splňovat složité legislativní i jiné úkoly tak, aby ekonomika a sociální systém byly sladěné, považuji za realistický termín 2030,“ pronesl Pavel.

Viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský okomentoval obchod mezi Českem a Moldavskem s tím, že trend rostoucí obchodní výměny se začal projevovat už v roce 2016. „Tehdy vstoupila v platnost dohoda, která odstraňovala cla a překážky do vozů. Je tam vidět signifikatní nárůst v exportu i importu. Obchod to usnadnilo. Doufáme, že se nám bude dařit ty vztahy rozvíjet,“ popsal Jakubský.

Roli hrají také podnikatelské mise

Zároveň uvedl, že Moldavsko se rozvíjí také díky českým podnikatelským misím, kterým pomáhá podpora ministerstva obchodu a průmyslu a resortu zahraničí. „Jsem rád, že se těch misí účastníme, protože představíme české firmy. Snažíme se ale, aby ten obchod byl vzájemný. Dobrou zprávou je, že se Moldavsko blíží nějakým přístupovým hovorům do Evropské unie, jejímž členem se chce stát do roku 2030. To pro nás znamená velkou obchodní příležitost do budoucna,“ dodal Jakubský.

Český prezident se Sanduovou dříve pronesli na konferenci Forum 2000 zahajovací projevy. Následně vystoupili v panelové diskusi na téma spolupráce demokracií tváří v tvář narůstajícím výzvám. Moldavská prezidentka v pondělí navštíví také Senát, sněmovnu a na úřadu vlády se přitom setká s premiérem Fialou.

Moldavsko opakovaně odsoudilo ruskou invazi na Ukrajinu. Vztahy Kišiněva a Moskvy jsou napjaté rovněž kvůli přítomnosti ruských vojáků v Podněstří. Mezinárodně neuznaný region má zhruba 470 tisíc obyvatel a leží na hranici s jihozápadní Ukrajinou nedaleko černomořského přístavu Oděsa. Od Moldavska se fakticky odtrhlo po rozpadu Sovětského svazu na počátku devadesátých let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Dodnes je v regionu rozmístěno asi 1500 ruských vojáků, které Moskva označuje za mírové jednotky.