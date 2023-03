Rusko chce Moldavsko ovládnout hybridní válkou, ukazuje uniklý dokument z Kremlu

Podle uniklého dokumentu chce Rusko vytvořit v zemi negativní postoj k NATO a naopak silně zastoupit proruské vlivové skupiny. Kremelský plán například zmiňuje, že by měla ruština získat v Moldavsku oficiální status „jazyka mezietnické komunikace“, zvýšit by se měla také přítomnost ruských médií a nevládních organizací.

Ekonomicky si chce Kreml zavázat Kišiněv závislostí na ruském plynu a trhu. Jako protiváhu NATO a EU se má Moldavsko podle strategie zapojit do Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, moskevské verze NATO, a do Ruskem vedené Euroasijské hospodářské unie. Země by také dle Kremlu měla snížit podíl cizích měn při obchodování, čímž by se zvýšila role ruského rublu.

Moskva chce též moldavskou vládu donutit, aby přestala s pokusy ovlivnit situaci v nikým neuznaném Podněstří. To by mělo zůstat separatistickým regionem, v němž budou nadále umístěny ruské jednotky. Zvýšit svůj vliv chce Rusko také v regionu Gaugazska. V oblasti, jejíž obyvatelé asi z 80 procent zastávají proruské postoje, chce Moskva otevřít konzulát.

„Špatné číslo“

Podle zdrojů západních médií za dokumentem „Strategické cíle Ruské federace v Moldavské republice“ z roku 2021 údajně stojí kremelské Ředitelství pro přeshraniční spolupráci. Podle zjištění serveru Dossier Center se v tomto úseku věnují Moldavsku čtyři lidé.

Hlavním autorem dokumentu má být podle zjištění západních zpravodajců Andrej Vavilov, absolvent akademie ruské tajné služby FSB, který v jejích řadách strávil téměř deset let.

Vavilova se před publikováním svých zjištění podařilo kontaktovat serveru Rise Moldova. Novinářům ale komentář neposkytl, pouze odvětil, že „mají špatné číslo“.