Po covidu přibylo rakovin. Lidé využívají i léčby na míru

V Praze je Ivana Debrecéniová vůbec poprvé. Přijela si sem poslechnout novinky v léčbě i ve výzkumu. Sama si diagnózu vyslechla před pěti lety. Byla to rakovina tlustého střeva v pokročilém stadiu. Život jí prodlužuje personalizovaná léčba.

„Do Čech jsem posílala vzorky svých nádorů, oni mi vzorky vyšetřili a řekli, že tam mám strašně moc mutací. A jak je možné, že ještě žiju? V podstatě mi dali tuto léčbu,“ popisuje Debrecéniová. Léčila se doma na Slovensku. Kombinace léků jí způsobila kožní problémy. Přesto nelituje. „Udrželi mě při životě další rok. Takže to určitě stálo za to,“ prohlašuje.

Vyšetření a léčba takzvaně na míru pacientovi se zatím nejčastěji využívá u lidí s nádorem tlustého střeva, konečníku, plic nebo prsu. „Časem se to samozřejmě rozšíří. Dobrá zpráva je, že tato vyšetření jsou hrazena plátci péče, takže by se měla co nejvíce využívat,“ vysvětluje přednosta Onkologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Luboš Petruželka.

Daří se výzkumu

Další dobrou zprávou je, že v Česku se daří výzkumu, a to i díky užší spolupráci jedenácti renomovaných pracovišť, která sdružuje Národní ústav pro výzkum rakoviny.

„Na co my přijdeme v laboratoři, je vlastně prvním krůčkem. Ve vědě se vždycky říká, že je třeba políbit mnoho žab, než se ukáže, že některá z nich je princezna. Jak rychle to trvá od skvělého nápadu k opravdu dobrému postupu, se v čase zkracuje,“ míní ředitel Národního ústavu pro výzkum rakoviny z Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Aleksi Šedo.

Říjen je měsícem boje proti rakovině prsu. Ročně touto chorobou v Česku onemocnění zhruba sedm a půl tisíce žen. Klíčovou roli hraje včasný záchyt nemoci. Potvrzuje to i Petra Haeringová. Nemoc odhalila díky tomu, že se na vyšetření sama objednala. „Když vás kdokoliv odmítne, nebát se zaplatit si těch pár stovek a sama si najít poradnu,“ říká Haeringová.

Bezplatně se lidé od určitého věku mohou nechat vyšetřit na nádory děložního hrdla, prsu, kolorekta nebo plic. A to i v případě, že nemají žádné zdravotní potíže. Na další onkologickou prevenci pak mohou od pojišťoven čerpat příspěvky.