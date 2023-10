S péčí o těžce nemocného člena rodiny už nepomůže sleva na nepracující manželku či manžela

Zachování daňové úlevy podporují obě opoziční hnutí. Navrhly to i ve druhém čtení. „Já mám za zlé, že (vláda, pozn. red.) to zrušila plošně. Protože si nevzala vůbec žádnou kohortu lidí, kteří by ji potřebovali. Jsou to držitelé kartičky ZTP/P,“ kritizoval člen sněmovního výboru pro sociální politiku Aleš Juchelka (ANO).

„Pokud tento návrh nebude přijat, připravíme tyto osoby zhruba o dva tisíce korun, což je velký zásah do jejich napjatých rozpočtů,“ varovala místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková (SPD).

Zatím se počítá s jedinou výjimkou – daňovou slevu na nepracující manželku nebo manžela by mohly uplatňovat rodiny s dětmi do tří let.