Daňová sleva na manželku či manžela by mohla zůstat i v případě péče o těžce nemocného člena rodiny

Zrušení daňové slevy na nepracující manželku či manžela je jedna z úspor, s nimiž počítá vládní ozdravný balík. Uplatňovat by ji mohly už jen rodiny s dětmi do tří let. Resort práce a sociálních věcí se teď snaží prosadit ještě jednu výjimku. Úlevu by mohly mít i domácnosti, kde jeden z partnerů chodí do zaměstnání a druhý pečuje o těžce nemocného člena rodiny.