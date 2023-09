Koalice se shodla na rozpočtu pro příští rok. Ministerstvo školství se má vyhnout škrtům

„Pro STAN je nejvyšší prioritou vzdělání. Podle informací, které mám, k nějakému posunu právě dochází. Nebudeme asi úplně uspokojeni v tom, co jsme požadovali nebo očekávali jako minimální variantu, ale celková dohoda je nejvyšší hodnotou. Tahle vláda by měla fungovat jako celek, měla by fungovat právě na základě kompromisů. To znamená, že každá strana musela určitě hledat, co ze svých představ oželet,“ řekl Dvořák.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) usiloval v létě o to, aby jeho rozpočet neklesl o téměř třicet miliard korun, zároveň požadoval dalších deset miliard korun navíc. Argumentoval zvýšením počtu dětí ve vzdělávacím systému a také závazkem navýšení platů učitelů.