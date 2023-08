Fremrova přítomnost na Ústavním soudu je nevhodná, napsali senátoři Pavlovi

Senátoři dosud poukazovali na kauzu Olšanských hřbitovů z roku 1988, v níž se na obžalobě podílela komunistická tajná policie. Fremr odmítl, že by o tom věděl a že by ve věci rozhodoval vědomě a účelově na pokyn StB. Odmítl i to, že by byl za komunistické éry prorežimním soudcem.

Hilšer v neděli na sociální síti X napsal, že Fremr nemluvil před Senátem pravdu, když tvrdil, že nikoho za totality neodsoudil z politických důvodů. „V době mezi lety 1983–85 odsoudil přes 100 lidí za emigraci. Mnozí přišli o majetek a rodiny byly postiženy perzekucí. Neměl by být jmenován,“ doplnil.

Informace ze tří zdrojů

Pro Echo24 Hilšer doplnil, že novou informaci o Fremrovi dostal od tří různých zdrojů, které považuje za důvěryhodné. „Dozvěděl jsem se ji v pátek. Společně se senátorkou Marvanovou Kordovou jsme napsali osobní dopis prezidentu republiky s touto informací včera (v sobotu) večer,“ dodal.

Fremr podle Hilšera rozsudky nad československými občany za odcestovaní do zahraničí podepisoval. „Lidé, kteří se tímto způsobem podíleli na komunistické nespravedlnosti, nemají být povyšováni do nejvyšších justičních funkcí. Uškodí to vnímání spravedlnosti v naší zemi,“ podotkl.

Kordová Marvanová sdělila, že informaci získala od historika Petra Blažka a dodatečně si ji ověřila v Archivu hlavního města Prahy. „(Prezident) prezentoval v Senátu, že kdyby se objevily nové skutečnosti, tak by samozřejmě třeba tu nominaci zvážil. Dle našeho názoru to jsou nové skutečnosti, pro mě to jsou zásadní skutečnosti,“ zdůraznila pro Echo24.cz.

„Respektuji, že jmenování ústavních soudců je pravomocí prezidenta, rozhodný krok činí prezident. Senát jenom vyslovuje souhlas,“ upozornila senátorka. Nechce tuto prezidentovu moc zpochybňovat, dodala.