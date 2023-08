Parlamentní komory chystají propouštění i snížení odměn, uspořit mají miliony

Letos sněmovna zaměstnává na 360 pracovníků. V příštím roce jich bude o deset méně. Přinést to má úsporu až osm a půl milionu korun. „Plánujeme a předpokládáme úspory na platech, u nás se to dotkne odměn, ale zároveň se to dotkne i určité optimalizace počtu zaměstnanců,“ přibližuje vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek.

„Půjde o průřezové pozice celou Kanceláří Poslanecké sněmovny, to znamená, že jednotliví vedoucí zaměstnanci dostali za úkol, aby přehodnotili a zmapovali pozice, které jsou zbytné,“ vysvětluje. Snížit chce i počet dohod o pracovní činnosti a provedení práce.

Zaměstnanci už také méně jezdí na pracovní cesty. „Výrazně se redukují náklady na reprezentaci a další výdaje, jen v letošním roce máme ambici v těchto nutných úsporách ušetřit až tři miliony korun,“ popisuje dále Plíšek.