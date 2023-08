Lidé během léta častěji řeší pas na poslední chvíli, vyzvednout se dá ale jen v Praze

Před pracoviště ministerstva vnitra během polední pauzy přichází první zájemci o nové doklady, mezi nimi je i Adéla Gasnárková. Ta sem pro cestovní pas musela přijet osobně z jihomoravského Vracova.

„V úterý jsem zjistila, že mám pas se starým příjmením, že jsem si ho po svatbě nezměnila, takže jsem musela rychle zažádat a dojet dneska (ve středu – pozn. red.) do Prahy pro nový, abychom mohli odletět na dovolenou,“ popsala Gasnárková. Vyzvednutí dokladu pak trvalo jen několik minut.

„Lidé, když si zadají ten pas, tak se tiskne ve Státní tiskárně cenin a veze se k nám a pak by už nešlo ho dovézt do Ostravy, do Brna nebo někam do vzdálenějšího místa,“ vysvětlil mluvčí resortu vnitra Ondřej Krátoška.

Poplatky

Za vyřízení nového pasu v jednodenní lhůtě zaplatí lidé šest tisíc korun. Děti mladší patnácti let vyjde na dva tisíce. Občanský průkaz do 24 hodin je zpoplatněný tisícikorunou.

O doklady si lidé musí zažádat osobně, a to na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností nebo v Praze na úřadech městských částí. „Klient přijde na vyzvání a čeká ho pořízení fotografie, případně sejmutí biometrických údajů a tímto si zažádá o konkrétní cestovní pas,“ informoval mluvčí Prahy 3 Jiří Hannich.