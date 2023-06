Za dovolenou si letos Češi připlatí doma i v zahraničí

Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře jen za letošní půlrok navštívilo téměř osmdesát tisíc turistů. To je o čtyřicet procent více než vloni, a za vyšší vstupné. „Zdražili jsme o dvacet korun na plném vstupném a sníženém pro seniory a pro studenty. Pro děti jsme zdražili jen o deset korun,“ sdělila vedoucí provozu památek z chrámu svaté Barbory Kristýna Drahotová. Děti do šesti let mají vstup zdarma.

Zdražovaly i restaurace. Zatímco vloni stálo v kutnohorském hotelu Mědínek polední menu 170 korun, letos je to až 210. „Bavíme se o energiích, o personálních nákladech, o dodavatelích,“ zdůvodnil ředitel hotelu Adam Tůma. Zájem o stravování v restauraci je tak menší. Stejně tak i o ubytování. „Oproti loňské sezoně, kdy probíhal pocovidový boom a která byla opravdu extrémně silná, obzvláště v letních měsících, se k dnešnímu dni pohybujeme okolo deseti až patnácti procent minus. To znamená, že pořád čekáme na nějaké lastminutové rezervace,“ řekl Tůma.

Na klienty čekají i v kempu v Malešově. Ti přijíždí hlavně o víkendech. „Máme méně jednotlivců, ale zároveň k nám začalo jezdit více cizinců. Největší obsazenost máme v červenci a v srpnu,“ nastínila provozní kempu Anna Lánská.

Výkonný ředitel Slevomatu Ladislav Veselý radí, že pokud chtějí lidé ušetřit, měli by volit termíny mimo víkendy a svátky. „Teď vidíme velký zájem o prodloužené víkendy v červenci, takže si pokud možno vezměte dovolenou o pracovních dnech a využijte toho, že ty hotely jsou v létě pořád ještě spíš prázdné,“ doporučil. U některých jsou podle Ladislava Veselého důvodem i přemrštěné ceny. Odhaduje, že provozovatelé těch ubytovacích služeb, o které je letos menší zájem, budou muset ceníky do léta ještě upravit.