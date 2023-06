Na letní dovolenou mohou Češi do Chorvatska poprvé bez hraniční kontroly. V zemi zaplatí eurem

video Události: Do Chorvatska na léto poprvé bez hraniční kontroly

Kontroly na slovinsko-chorvatské hranici oficiálně skončily letos 1. ledna. Zbyly tam už jen dvě celní budky a kamery na monitorování dopravy. I tak ale úřady upozorňují, že každý přijíždějící návštěvník musí mít u sebe doklad totožnosti – nejlépe pas nebo občanský průkaz. Ostatně jako při jakékoliv jiné cestě po schengenském prostoru. Platí to i pro děti.

„Chorvati se těší na to, že využijí plných výhod Schengenu, že zjednoduší přístup turistům do své země. Koneckonců i poprvé se tady letos platí eurem. Takže to jsou dva benefity a Chorvaté sami podle informací od našeho pana velvyslance se připravují na absolutně rekordní sezonu,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Cesta k Jadranu by měla být o prázdninách bez větších komplikací. Velké opravy silnic nikde na trase silničáři neplánují. Štáb ČT vyrazil do Chorvatska v pátek – zdrželo ho jen několik dopravních omezení. Komplikace silničáři a policisté očekávají u největší mýtné brány Zahřeb–Lučko. I proto tam rozšířili jízdní pruhy. Cena mýta je na stejné úrovni jako vloni. Snadnější průjezd zajistí krabičky ENC a platba kartou.