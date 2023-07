Jestli Česku záleží na životech, ruské a běloruské tenistky v Praze hrát nesmějí, říká Hašek

Právě účast tenistek z Ruska a Běloruska teď musí řešit vedení ženského tenisového turnaje WTA, který se koná už příští týden v Praze ve Stromovce. Na turnaj se přihlásily Ruska Jevgenija Rodinová a Běloruska Aljaksandra Sasnovičová. „Zákaz platí. Já nevím, jak to je, ale to bude muset někdo prošetřit,“ vzkázal ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

„Jsou to občanky své země. (…) Kterýkoliv občan vždy reprezentuje svoji zemi. Je jedno, jestli mám na sobě znak té země, jestli mi hrají hymnu,“ poznamenal Hašek. „Takže ony tam možná nebudou mít název, odkud jsou, jestli z Běloruska nebo Ruska. Ale stále jsou to občanky a bohužel reprezentují zemi, dělají reklamu na činy své země,“ zdůraznil s tím, že Rusko vede imperiální válku a páchá válečné zločiny s ní spojené.

Pokud to Kasatkinová takto definuje a bude podle toho i vystupovat, tak by hrát na turnajích mohla, myslí si Hašek. Je podle něj ale třeba nastavit pravidla.

Start na olympiádě bez odsouzení invaze je nepřípustný, říká Žantovský

Co se pak olympijských her v Paříži týče, zhruba rok před jejich začátkem stále není jasné, zda na nich budou startovat neutrální sportovci z Ruska a Běloruska. Prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach nehodlá stanovovat termín, do kdy musí být rozhodnuto. Řekl to po odeslání oficiálních pozvánek, které Rusko ani Bělorusko nedostaly.

Skupina nezávislých expertů Českého olympijského výboru (ČOV) navrhla, ať ruští a běloruští sportovci před případným startem na olympiádě pod neutrální vlajkou podepisují čestné prohlášení odsuzující agresi svých zemí na Ukrajině.

„Doporučení, které jsme předali ČOV, je z naší strany definitivní. (…) Považujeme za nepřípustnou účast Ruska a Běloruska jako států, považujeme za nepřípustnou účast týmových družstev, které reprezentují Rusko nebo Bělorusko, považujeme za nepřípustnou účast sportovců, kteří patří k armádním nebo bezpečnostním složkám,“ vyjmenoval koordinátor expertní skupiny Michael Žantovský.

Sportovci podporující válku na Ukrajině by byli reklamou na režim ruského vůdce Vladimira Putina, stejně tak ale sportovci, kteří podepíší prohlášení válku odsuzující, budou reklamou proti agresivní válce, myslí si Žantovský. „Za to si zaslouží startovat a za to si zaslouží uznání,“ dodal.

Diskvalifikovaná ukrajinská šermířka

Pod neutrální vlajkou mohou ruští a běloruští šermíři startovat na mistrovství světa v Miláně. Ve čtvrtek tam došlo k incidentu mezi ukrajinskou reprezentantkou Olhou Charlanovou a ruskou šavlistkou Annou Smirnovovou. Charlanová jí po své výhře v prvním kole odmítla podat ruku, kvůli tomu byla diskvalifikovaná za porušení pravidel. Podle regulí si totiž musí šermíři po oznámení výsledku utkání potřást rukama.

Podle Žantovského je diskvalifikace Charlanové v rozporu se základními principy fair play. „Každá porota by musela vzít v úvahu osobní pocity ukrajinské šermířky, její lidskou důstojnost a důvody, pro které tváří v tvář ruské agresi na Ukrajině odmítla podat ruské soupeřce ruku,“ poznamenal.

Ukrajinský šermířský svaz hodlá podat protest. „Rozhodčí jí za to neudělil černou kartu hned ani ji přímo nediskvalifikoval. Celá tahle podlost začala až později. Budeme usilovat o zrušení tohoto verdiktu, protože diskvalifikace by Olze znemožnila startovat tady v soutěži družstev,“ řekl v televizním rozhovoru předseda svazu Mychajlo Illjašev.

Představitel ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak upozornil na to, že ruská šavlistka v minulosti pózovala ve vojenské ušance. „Jak je vidět, otevřeně obdivuje ruskou armádu, která zabíjí Ukrajince a ničí naše města,“ okomentoval to Podoljak.

Mezinárodní šermířská federace FIE se k incidentu zatím nevyjádřila.