Z NHL je reklama na válku, chci pomoci ukrajinskému hokeji, říká Hašek

„Kromě Ukrajiny jsem přijel podpořit i ukrajinský hokej. Budu dělat všechno pro to, aby se to v příští zimě, do budoucna, změnilo. Budu naléhat na různé lidi a různé federace, aby udělaly maximum, aby ukrajinský hokej neumřel,“ řekl Hašek s tím, že polovina tamních stadionů je buď zničena, nebo v oblastech, kde se nedá trénovat. „Víceméně padesát procent dětí se v loňské sezoně nedokázalo dostat na led a to je velice smutné.“

„To, co dělá Mezinárodní olympijský výbor a NHL, je to nejhorší, co můžou dělat,“ dodává s tím, že NHL i další federace s takovými postoji by měly dát miliardy dolarů na obnovu Ukrajiny. „To, co NHL dělá, je hrozné a neodpustitelné,“ zdůrazňuje hokejista.

Osobně odpovědný je podle Haška přímo komisionář NHL Gary Bettman, který mimo jiné prohlásil, že Hašek svou kritikou NHL nereprezentuje pozici české vlády. „Naše vláda, náš prezident, sportovní šéfové jednotlivých federací jsou naprosto opačného názoru. Pan Gary Bettman uváděl naprosto nepravdivé informace a celý hokejový svět, dovolím si říct, úmyslně lživě informoval,“ upozornil Hašek.

Přál by si, aby vůči NHL vystoupilo víc hokejistů, kteří už ukončili kariéru. Je si totiž vědom toho, že pro stále aktivní hráče je to složitější. „Také jsem byl zaměstnancem NHL. Nebudu vykřikovat, že bych se choval úplně jinak než dnešní kluci. Jste součástí mužstva, chcete vyjet na led. Vždy budu vinit NHL, její šéfy, majitele, protože ti nastavili pravidla tak stupidně, že NHL je dnes bohužel reklamou na válku,“ je přesvědčen někdejší reprezentant.