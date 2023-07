Řidiči ohrožovali údržbáře v odstavných pruzích dálnic. Teď silničáři raději zavírají i pravý

Důsledkem je i to, že údržba teď více omezuje provoz. Jestliže před třemi lety bylo obvyklé, že při práci v odstavném pruhu mohla auta jezdit bez omezení, dnes se kvůli ochraně silničářů omezuje i doprava v pravém pruhu.

Za posledních deset let zaznamenalo Ředitelství silnic a dálnic téměř sedm stovek nehod, při kterých řidiči ohrozili pracovníky dálniční údržby. Padesát silničářů utrpělo podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla zranění a čtyři zahynuli.

Někdy ale nestačí ani to. Za pouhé dva týdny přišlo Ředitelství silnic a dálnic hned o dva vozíky se šipkou, které upozorňují na začátek omezení. Do jednoho narazil kamion s cisternou, do druhého dodávka. V obou případech jeli řidiči příliš rychle, přestože již před zúžením platila osmdesátka, a nedávali pozor.

„Je lepší, když se to člověk snaží vytěsnit. Je to práce nebezpečná a nikdy nevíte, jestli se vrátíte domů z práce,“ podotkl dělník dálniční údržby Miloš Mrnuštík.

Přesto se podmínky na dálnicích mírně zlepšují. Nejhorší pro dělníky byl rok 2019. Tehdy se stalo při údržbě 76 nehod a zranění při nich utrpělo sedm silničářů.