Přibývá pacientů, kterým může život zachránit transplantace kostní dřeně. Dárců je však málo

„To je rizikové onemocnění. Proto, že žádná jiná léčba pro toto onemocnění neexistuje, neléčení by v podstatě znamenalo, že v horizontu dvou až tří let pacient prostě zemře,“ popsal vedoucí lékař hemato-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň Michal Karas.

Paní Kaslové lékaři diagnostikovali primární myolofibrózu. První příznaky nemoci pocítila před deseti lety – byla často unavená, při chůzi do schodů se zadýchávala a odpoledne už nebyla schopna vůbec pracovat.

Nikdo z rodiny paní Kaslové kostní dřeň darovat nemohl. Jedinou možností tak byl anonymní dárce, který se našel za necelé čtyři měsíce. „Vzkázala bych mu, že mu strašně moc děkuji, že jsou tu lidi i pro jiné, že nekouká každý jenom sám na sebe, že kdo má tu možnost, pomůže tomu druhému,“ uvedla. Pacientka bude v nemocnici tři týdny, musí počkat, jestli její tělo kmenové buňky přijalo.

Vedoucí lékař hemato-onkologického oddělení v Plzni řekl, že při takovém onemocnění je šance na vyléčení šedesát až sedmdesát procent. „Když to bude za rok v pořádku bez nějakých významnějších problémů, řekněme, že to je na devadesát procent,“ doplnil Karas.

„Ze začátku jsem měla strach, teď, když už to jde skoro do finále, si říkám, že to musí dopadnout dobře, jak jinak,“ řekla Jana Kaslová. Zda je úplně zdravá, bude pacientka vědět až dva roky po transplantaci, po tu dobu se u ní nesmí objevit žádné komplikace.