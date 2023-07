Celní správa nejspíš přijde o šest pracovišť, další dvě chce ministerstvo přestěhovat

Většina z šesti pracovišť celní správy, která chce ministerstvo financí zrušit, je na Moravě nebo ve Slezsku – v Třebíči, Blansku, Třinci, Napajedlech a Valašském Meziříčí, v Čechách je pouze pracoviště v západočeském Draženově. Přestěhovat by se mělo pracoviště, které je ve středočeských Nupakách, a to do Říčan, a táborské do Plané nad Lužnicí.

Podle důvodové zprávy resort rozhodl o rušení vybraných úřadů na základě testu efektivity. Konkrétně si od změn úřad slibuje finanční úspory a zároveň efektivnější využití lidských zdrojů a lepší výkon působnosti celní správy. Podle důvodové zprávy nepřijdou zaměstnanci ze zrušených úřadů o práci, budou se moci přesunout na jiná pracoviště.