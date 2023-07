Milovníci kultury se vrátili do divadel, ta teď plánují zdražovat

Simona Zástěrová chodí do divadla ráda, v posledním roce ale musí jako studentka hodně zvažovat, za jaké představení bude utrácet. „Když vím, že se na to nevztahují slevy, tak si ty tituly více vybírám a přemýšlím, zda to je představení, které chci opravdu vidět,“ říká Zástěrová a dodává, že častěji volí právě ta představení, na která může uplatnit studentskou slevu.

Podobně jako Simona se snaží na lístcích šetřit i Sarah Salloumová, obvykle proto volí levnější místa. „Velká divadla mají lístky na galerie nebo balkony, které jsou podstatně levnější,“ vysvětluje „trik“ milovnice kultury.

Navzdory rostoucí inflaci ale cena vstupenek za poslední rok na většině míst Česka poskočila jen o koruny. Po období koronavirové pandemie se do sálů vraceli diváci jen pozvolna, divadla se proto obávají jejich dalšího odlivu a kolem cenotvorby našlapují obezřetně.

Východočeské divadlo přistoupilo ke zdražování v několika vlnách. „Vždy se však jednalo jen o korunové částky. Celkově cena vstupenek na vlastní tituly vzrostla od roku 2019 v průměru o devatenáct procent,“ řekl PR manažer Východočeského divadla Radek Smetana. Právě kultura přitom bývá jedna z prvních položek, na které domácnosti šetří.