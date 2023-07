Z ordinací by podle navrhované novely zákona měly zmizet reklamy na náhražky mateřského mléka

„To děťátko ve chvíli, kdy si ještě samo nedokáže vytvořit protilátky, je získává od maminky na stříbrném podnose. Co se týče matky, bude méně ohrožená karcinomem vaječníků či karcinomem prsu,“ vysvětlila vedoucí laktačních poradkyň Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Miluše Plecerová.

Vendula Horešovská má první dítě, a proto v porodnici oceňuje pomoc laktační poradkyně. „Vyvíjí se to krásně, mléko se hned rozjelo, malý přibírá, jak má,“ pochvaluje si. Takový scénář je ideální i pro tým sester, který vede Miluše Plecerová.

Podpora kojení

Zhruba u čtyř procent rodiček ale laktace nenastoupí, některé kojit nechtějí. S těmi pak poradkyně individuálně řeší umělou výživu. Žádnými reklamními materiály na ni ale neupozorňují. Tak by to ministerstvo chtělo ve všech zdravotnických zařízeních.

„Chceme se věnovat tomu, aby marekting byl pokud možno co nejvíc etický. To znamená omezit jeho působení v místech, kde jsou mu ženy nejvíc vystaveny a nevnímají to ani jako podnět, ale spíš jako doporučení lékaře,“ vysvětlil náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti).

Zákon už teď zakazuje reklamu na náhražky mateřského mléka v prodejnách. Ve zdravotnických zařízeních by odbornice na marketing nechávala rozhodnutí na lékaři. „I on by měl mít nějaký stop stav, kdy si sám řekne, jestli je vhodné v čekárnách uvádět tyhle reklamy,“ poznamenala vedoucí Katedry marketingové komunikace FSV UK Petra Koudelková.