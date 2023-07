České úřady prověřují ruské kulturní středisko. Je aktivní na webu i sociálních sítích

Původně to byl Dům sovětské vědy a kultury. Dnes je to ruské kulturní centrum (oficiální název zní Ruské středisko vědy a kultury) nazývané také jako Ruský dům v Praze. Budova je pro veřejnost uzavřená, otevírá se pouze několikrát do měsíce, kdy se konají plánované akce, popsal Hynek.

Aktivnější je centrum na webu a sociálních sítích. Tam sdílí napřiklad projev ruského prezidenta Vladimira Putina z minulého týdne, v němž hovořil například o tom, že Rusko dnes vede nejtvrdší boj o svou budoucnost a odrazuje agresi neonacistů i jejich pánů.

Ve středisku i v okolních budovách s diplomatickým statusem se pohybuje asi desítka lidí. Ti, kteří se v ruském centru vyskytují, nechtějí jeho činnost rozebírat.

Překlad válečné propagandy

Provozovatel centra, kterým je Rossotrudničestvo, figurující na evropském sankčním seznamu, vydal už vloni dokument kremelské válečné propagandy. Překlad do češtiny zajistilo právě středisko v Praze. „Ukrajinské ozbrojené síly a nacistické jednotky v Mariupolu úmyslně zabíjely civilisty,“ píše se v něm například.

Ještě před rokem u centra hlídkovala česká policie, protože šlo o jí chráněný objekt.

Činnost je monitorována

České úřady včetně tajných služeb podle informací ČT činnost centra monitorují. Prověřují také možnost zařazení pobočky na národní sankční seznam. Ten má doposud tři jména. Kromě patriarchy Kirilla také oligarchu Vladimira Jevtušenka a jeho syna Felixe Jevtušenka.

„Na tom sankčním seznamu stále pracuje velmi málo lidí. Jsou to především diplomaté, nejsou to lidi, kteří by měli zásadnější analytické nebo monitorovací schopnosti,“ řekl východoevropský analytik Pavel Havlíček.

Finanční analytický úřad chce kvůli nárůstu své agendy přeorganizovat způsob práce. „Šetřit opravdu ty věci, které jsou zajímavé a podstatné, což samozřejmě zakládá možnost případné chybovosti,“ řekl jeho šéf Jiří Hylmar.

Kromě českých sankcí řeší úřad i ty evropské, které se před týdnem rozrostly už na jedenáctý balík. „Je zaměřený především proti obcházení sankcí, vyjednávání o něm trvalo zhruba šest týdnů a komplikovaly ho postoje Maďarska a Řecka,“ uvedl redaktor Hynek.