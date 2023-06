Sezona dovolených se blíží. Většina zájezdů je vyprodaných, nápor očekávají i kempy v Česku

Levnější ubytování vyhledávají Češi hlavně kvůli vysoké inflaci. Někteří i zkracují dobu pobytu. Ti, kteří vyrazí po Česku, hledají spíš aktivnější dovolenou, například do Harrachova jezdí lidé za horskou turistikou. Místní hotely a penziony mají na léto většinu míst obsazených. I oni si ale všímají, že Češi pobyty zkracují a nechtějí příliš utrácet ani za jídlo.

O poznání klidněji je ve Velkém Březně. I když na místní zámek jezdí turistů stále víc, pořád jich podle kastelána není dost. „Vždycky by to mohlo být lepší, ale řekl bych, že jsme vesnický zámek a chtěli bychom jím zůstat, tedy jsme taková třešinka na dortu, kde se člověk nemusí bát, že potká horu turistů,“ dodává kastelán zámku Miloš Musil.

Sehnat ubytování hlavně na začátek festivalu je tak už teď obtížné. I tam návštěvníci jedou zpravidla na prodloužený víkend. „Po těch deseti dnech se to ale velmi rapidně změní a najede zpátky lázeňská klientela a rodiny s dětmi,“ podotýká ředitel infocentra města Josef Dlohoš.

Podobné jako na horách je to i u vody. Například kemp v Pasohlávkách je obsazený ze třiceti procent a i tam si turisté rezervují spíše kratší pobyty. „Kdysi bývaly standardní týdenní pobyty, současný průměrný pobyt je 2,5 dne, takže klienti zůstávají zhruba dvě nebo tři noci,“ dodává jednatel kempu Tomáš Ingr.

Dovolené Čechů v zahraničí

Více než polovina z těch českých občanů, kteří plánují letní dovolenou, se chystá do zahraničí. Mezi nejpopulárnější destinace patří letos Slovensko, Chorvatsko, Itálie nebo Řecko.

Zájezdů prodávaných na poslední chvíli v porovnání s dobou před pandemií ubylo. Cestovní kanceláře se shodují, že výraznější slevy už u takových dovolených očekávat nelze. Letos půjdou ceny dolů nejčastěji až o pětinu. Roste počet také těch, kteří si dovolenou vybírají na internetu.

„Aktuálně nám každý den na stránky přijdou vyšší desetitisíce zákazníků. V porovnání s březnem je to dvakrát až dvaapůlkrát tolik,“ dodává Petr Šatný z CK Alexandria.

Zájezdy last minute jsou téměř vyprodané

Zájezdy typu last minute jsou už skoro vyprodané. Navíc zatímco před pandemií jejich ceny klesaly až o polovinu, teď jsou slevy daleko nižší. „Řekl bych, že u některých zájezdů se ta cena může snížit o deset, patnáct, dvacet procent. Začátek července, to je termín, který je hodně žádaný, tam s last minute zájezdy moc počítat nejde,“ uvádí mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Problematické je sehnat i samotné letenky do oblíbených prázdninových destinací. „První červencový termín je na přímých linkách téměř vyprodán, i když se dají najít místa za vyšší cenu. Největší zájem je o Barcelonu a na Krétu,“ uvádí obchodní ředitel portálu Letuška Josef Trejbal.

Hotely a penziony blízko moře se v Řecku na červenec nyní už téměř nedají sehnat. Zájem ale není jen o ostrovy. I hoteliéři na pevnině mají nezvyklé množství rezervací. Potvrzuje to i majitel tamní cestovní kanceláře z Olympské riviéry.

„Kapacity jsou zhruba z devadesáti procent vytížené – dají se sehnat pokoje, ale samozřejmě ta cena nyní je daleko dražší,“ uvádí Panajotis Margaritopoulos.

V Chorvatsku jsou rezervace ještě možné

A zatímco Řecko, Bulharsko nebo Turecko má na začátku prázdnin jen minimum volných pokojů, v Chorvatsku jsou rezervace v některých lokalitách ještě možné – a to především v soukromí. I tady ale platí, že je dobré si ubytování zamluvit dopředu.