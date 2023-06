Jde o selhání soudní moci, řekl k délce procesu s Nečasem Pospíšil. Soudní systém podle Šlachty nastavovala ODS

Spousta politických špiček v Česku napříč stranami kritizuje to, jak dlouho musel Nečas na rozsudek čekat. Šlachta si ale nemyslí, že by byly výsledky po deseti letech málo. „Ti politici (kteří kauzu hodnotili takto – pozn. red.) tady před deseti lety možná ani nebyli, možná ani neví, o čem mluví. Pan Fiala (místopředseda SPD Radim Fiala – pozn. red.) říká, že pan Nečas je slušný člověk, ale já si to úplně nemyslím,“ řekl Šlachta. To, že se kauza táhla deset let, je podle Šlachty „soudním systémem, který tady nastavovala ODS“.

Šlachta také odmítl, že by se tehdy jednalo o nějakou „monster akci“. „Když jsme (ÚOOZ) šli na Úřad vlády, tak jsem tam šel já a šel tam státní zástupce a čtyři policisté. Když jsme šli k paní Nagyové, tak tam šlo šest policistů, jako na každou domovní prohlídku. (…) Já si za tím naprosto stojím,“ uvedl.