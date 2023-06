Expremiér Nečas a jeho manželka dostali v kauze poslaneckých trafik podmíněné tresty

Je to ale prvoinstanční nepravomocný rozsudek v procesu, který se opakoval od začátku již podruhé. Napoprvé byli Nečasovi a Boček osvobozeni, odvolací soud verdikt zrušil, ale původní soudkyně zatím odešla do důchodu.

Advokát někdejšího předsedy vlády Adam Černý pak mimo jiné upozornil na to, že je celá obžaloba založena pouze na odposleších. Podle něj záznamy telefonátů nemohou sloužit jako jediný důkaz, státní zastupitelství je navíc podle něj selektivně vybralo. „Je předpoklad, že to, co lidé řeknou do telefonu, je pravdivé. Není,“ prohlásil Černý. Odposlechy lze také různě a špatně interpretovat, uvedl. Řízení považuje po deseti letech za neúčelné.

Ani podle Bočkova právníka Petra Tomana se žalobci nepodařilo prokázat, že by funkce, které dostali tři poslanci, měly cokoli společného s tím, že se vzdali mandátu. Boček pak podle podle Tomana pouze zprostředkovával jednání mezi Nečasem a poslancem Petrem Tluchořem, což nepotvrzuje spáchání trestného činu.

Státní zástupce vystoupil již v pondělí. Exnáměstkovi Bočkovi a Janě Nečasové navrhl dvouleté podmínky, pro bývalého předsedu vlády ještě o půlroku delší – tedy takové tresty, jaké soud nakonec opravdu udělil.

Deset let, pět kauz, jediný pravomocný odsuzující verdikt

Deset let stará razie na Úřadu vlády vedla k pěti kauzám. Odsouzením ale skončil zatím jen případ zneužití Vojenského zpravodajství ke sledování tehdejší manželky premiéra Nečase. Za to byla pravomocně odsouzená jeho současná žena Jana Nečasová. Naopak zproštěni obžaloby byli Nečasová, Ivo Rittig a David Michal v případu možného úniku informací od Bezpečnostní informační služby a stíhání Nečasové kvůli nezdanění luxusních darů soud zastavil, protože je již promlčené.

Z kauzy Vojenského zpravodajství vyplynula ještě další obžaloba Petra Nečase. V tomto případu dostal bývalý předseda vlády pravomocně roční podmínku a peněžitý trest ve výši sto tisíc korun za lživou výpověď ve prospěch manželky v kauze zneužití Vojenského zpravodajství. Stal se tak prvním pravomocně odsouzeným někdejším premiérem České republiky v trestní kauze.